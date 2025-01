Inter-news.it - Cambiaso, offerta shock del Manchester City: parte l’assalto!

Andreapotrebbe trasferirsi alnella finestra invernale di calciomercato. L’proveniente dagli inglesi è di quelle difficili da rifiutare.CLAMOROSA – Andreaè un obiettivo molto concreto delper rinforzare la sua difesa. Tanto che la Juventus, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, starebbe per ricevere circa 60-65 milioni di euro dai Citizens per il potenziale passaggio dell’italiano a gennaio. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito all’orientamento che i bianconeri potrebbero assumere una volta ricevuta effettivamente tale. Per quanto l’ex Genoa possa essere centrale nello scacchiere tattico di Thiago Motta, appare però difficile immaginare che i piemontesi possano opporsi alla sua cessione.