Thesocialpost.it - Biden saluta l’America: “Una pericolosa oligarchia minaccia la nostra democrazia”

Washington D.C. – In un discorso televisivo d’addio dalla Casa Bianca, il presidente uscente Joeha lanciato un allarme accorato sul futuro dellaamericana. Citando le parole di Dwight Eisenhower, che denunciò il rischio del “complesso militare-industriale”,ha sottolineato unaaltrettanto grave: l’ascesa di un “complesso tecnologico-industriale”, che rischia di concentrare nelle mani di pochi un potere in grado di erodere diritti e libertà fondamentali.Il discorso, pronunciato a pochi giorni dal ritorno di Donald Trump nello Studio Ovale, ha segnato il congedo di un presidente che aveva promesso di guariredalla polarizzazione, ma che non è riuscito a fermare l’avanzata del populismo nazionalista. Con toni gravi,ha esortato gli americani a riscoprire i valori fondanti della nazione, invitandoli a respingere le forze cheno la stabilità democratica.