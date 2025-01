Anteprima24.it - Benevento, la Fifa ha rimosso il ‘ban’: giallorossi di nuovo operativi sul mercato

Tempo di lettura: < 1 minutoTanto rumore per nulla. Si è risolto in poco più di 48 ore il “caso Kubica” (LEGGI QUI), una vicenda relativa al mancato pagamento di 35 mila euro ad un mediatore che fece da tramite per l’approdo in maglia giallorossa del calciatore polacco nell’estate 2022. Complice la mancata ottemperanza di quanto imposto dallaper un difetto di comunicazione, la società di via Santa Colomba era stata inserita in maniera automatica nella ‘Registration Ban List’ con il conseguente blocco delper tre sessioni. Tuttavia, dopo la notifica dello stop alle operazioni, ilha immediatamente provveduto a liquidare la somma all’agente con un bonifico istantaneo. Poi è stato solo necessario attendere il riscontro del pagamento inviato alladal mediatore con il massimo organo del calcio mondiale che oggi ha provveduto a rimuovere il