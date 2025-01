Ilfattoquotidiano.it - Australian Open, Medvedev eliminato dal 19enne Tien dopo un match infinito. Succede di tutto, scaglia la racchetta verso la panchina

Daniilce l’ha messa tutta, ma non è bastato. Il russo è stato clamorosamente sconfitto dall’americano Learneral termine di un incontro, durato ben 4 ore e 50 minuti in cui a un certo punto è arrivata anche la pioggia. Il risultato recita 6-3, 7-6, 6-7, 1-6, 10-7 a favore del, in unterminato quando a Melbourne erano le 3 di notte. Finisce dunque al secondo turno l’avventura del russo agli2025. Il tennista numero 5 del ranking Atp è apparso in seria difficoltà come avvenuto nel primocontro il numero 418 del mondo Samrej. E adesso perderà i punti guadagnati un anno fa con la finale, entrando in una spirale negativa da cui dovrà faticosamente uscire.è stata una sfida lunghissima, molto intesa, degna di un duello western in cuidi