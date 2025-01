Ilfattoquotidiano.it - Aquileia, il progetto di un mega parco fotovoltaico a ridosso dell’area archeologica fa infuriare Soprintendenza e Comune

Un impiantoesteso su 210mila metri quadrati potrebbe sorgere accanto all’areadi, in provincia di Udine, una delle città romane più grandi e più ricche del primo Impero romano fino a quando fu distrutta e saccheggiata nel 452 dagli Unni. Insieme a Ravenna e Brescia il più importante sito archeologico dell’Italia settentrionale. Divenuto patrimonio dell’Umanità nel 1998.e Fondazionenon ci stanno.Ildell’impianto, presentato a novembre 2023 dalla Renantis Italia alla Regione Friuli Venezia Giulia per il rilascio del Provvedimento autorizzativo unico regionale (Paur), verrebbe realizzato presso Strada San Zili-Casa Bianca, “a circa 1,5 km in linea d’aria in direzione Nord-est dal centro cittadino”, si spiega nella Relazione generale.