Al Teatro del Lido di Ostia domenica 19 gennaio "Felicia"

DELDIdi Stefania Ventura e Quinzio Quiescentiregia, trainer e scene Quinzio Quiescenticon Stefania Venturamarionetta ibrida Giorgia GoldoniDai 6 anni in su19h 17 Liberamente ispirato all’albo illustrato Felicita? ne avete? di Lisa Biggi e Monica Barengo,è lo spettacolo per bambine e bambini dai 6 anni in su in scena19alle 17 aldel.Una storia che invita a riflettere sui pregiudizi nei confronti della diversità e sulla vera natura della felicità.è una strega che va ad abitare in un bosco, gli animali sono preoccupati perché pensano che la sua presenza rubi la felicità e il loro equilibrio così cercano di allontanarla dichiarandole guerra. Sarà Tasso, un animale gentile, a scoprire attraverso varie avventure la vera natura di, una creatura fragile nella sua solitudine, che si muove alla ricerca della sua felicità.