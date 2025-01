Quotidiano.net - Aereo contro la Torre Eiffel, indagine sullo spot della Pakistan International Airlines

Roma, 16 gennaio 2025 – Di sicuro non è passata inosservata la campagna con cui(Pia), bandita da oltre quattro anni dai cieli europei, ha ripreso a viaggiare sui cieli Europei, con un volo verso Parigi. Altrettanto sicuro l’imbarazzo internazionale per l’immagine dell’Pia che sembra puntarela, rievocando la tragedia dell’11 settembre, tanto che oggi il premier del, Shehbaz Sharif, ha ordinato un'sulla vicenda, mentre il vice primo ministro Ishaq Dar ha criticato l'annuncio, secondo quanto riportato da Geo News, e il ministro delle Finanze Ishaq Dar l'ha definito "una stupidità" Lo, pubblicato dallala scorsa settimana per celebrare la ripresa dei voli per Parigi, sospesi da quattro anni per problemi di sicurezza, ha indignato il web, e non solo.