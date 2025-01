Superguidatv.it - Zelig 2025 su Canale 5 da stasera, mercoledì 15 gennaio: chi sono i comici, Lazza come ospite della prima puntata

Da15, inserata su5, prende il via la nuova edizione di. L’amato programma dità, che per anni ha intrattenuto gli italiani, è pronto a tornare. A condurre lo show targato Mediaset sarà nuovamente la storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Scopriamo ulteriori dettagli insieme.: ie l’specialeIl nuovo anno si apre con il botto:torna con una edizione davvero esilarante. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, storici volti dello show, presenteranno gli artisti sul palco con la loro inconfondibile ironia.Nel corsoserata, si alterneranno sul palcoscenico del TAM (Teatro degli Arcimboldi) numerosi. Ci saranno:Francesco MigliazzaNikolas AlbaneseVirgignoMaurizio LastricoPaolo CevoliFederica FerreroLunanzioAurelio SechiAntonio OrnanoDavide PaniateSilvio CavalloMax AngioniAndrea Di MarcoVincenzo ComunaleMaria Pia TimoOblivionIppolita BaldiniAssane DiopCon la regia di Marco Beltrami, questa nuova edizione diproporrà un connubio tra i nomità già noti e nuovi talenti emergenti, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo.