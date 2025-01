Lanazione.it - Treni, Veneri (Fdi): “Siamo dalla parte dei pendolari aretini”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 15 gennaio 2025 – “Ogni giorno i, studenti e lavoratori, non sanno se potranno fare affidamento suiregionali per andare a scuola o lavoro. La situazione è precipitata in modo consistente nell’ultimo anno e l’inizio del 2025 è già contrassegnato da notevoli disagi. Oggi sono stati dirottati gli Alta Velocità sulla linea convenzionale Chiusi-Arezzo e poi sulla Firenze-Roma (sempre linea convenzionale) per un guasto a Montevarchi: oggi glistanno vivendo una vera e propria odissea trasoppressi e ritardi. La situazione non è stata migliore neanche nei giorni scorsi quando si sono registrati diversi ritardi. Inoltre, i lavori sulla linea Av per ammodernare la direttissima Firenze-Roma, nonostante si concentrino nelle ore notturne, stanno già avendo delle ripercussioni sui primidella mattina come è successo la scorsa settimana con l’intercity innza alle 7,32 da Arezzo.