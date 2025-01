Ilgiorno.it - Tour de Suisse e femminile: in vetrina Aprica e Piuro

TIRANO (Sondrio)Oltre al Giro d’Italia la provincia di Sondrio sarà il teatro di una tappa del Giro d’Italia Women con l’arrivo previsto ad. Senza dimenticare che, in Valchiavenna, sarà sede di un arrivo di tappa del prestigiosode. E questo la dice lunga sia sull’indole sportiva della provincia di Sondrio, capace di organizzare eventi di alto livello sia inverno che in estate, sia sull’importanza del ciclismo nell’economia di un territorio ad altissima vocazione turistica. La località diospiterà Elisa Longo Borghini, capace l’anno scorso di vincere la corsa rosa, e le big del ciclismoin occasione della terza tappa, la Clusone-di 99 chilometri con la salita finale e arrivo nella centralissima via Roma. E in cabina di regia per portare in provincia di Sondrio queste kermesse ciclistiche c’è Gigi Negri, che da anni tesse la tela e tiene i rapporti con gli organizzatori delle gare ciclistiche.