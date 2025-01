Tajani | pronti a invio Caschi blu a Gaza

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.59 "Non è sufficiente, dobbiamo arrivare a compiere altri passi importanti, l'Italia sempre più presente e lunedì sarò in Israele e Palestina per incoraggiare e favorire il processo di pace". Così il ministrodopo l'intesa tra Israele e Hamas sulla tregua. "L'obiettivo finale deve essere quello dei due popoli, due Stati. Siamoanche a dare una presenza militare in previsione di una eventuale scelta Onu di dar vita a un modello Unifil per unificare la Striscia die la Cisgiordania".