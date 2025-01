Storie di sfide | la finale Coppa dei Campioni 1992 Koeman infrange i sogni blucerchiati

Leggi su Ilnerazzurro.it

Per capire la gente ligure occorre piazzarsi sulla loro costa e osservare verso ponente o verso levante.Mai verso il mare o verso le montagne, perché l’essenza del ligure non è l’uno o le altre, è quell’essere schiacciato tra mare e monti, quel vivere sul mare per opportunità e rinculare in montagna per necessità. Dal mare è sempre venuto il sostentamento, dalla montagna la salvezza. Dal mare venivano le mercanzie che arricchirono Genova e gli altri centri costieri, dal mare vennero anche i mori, detti anche saraceni.Praticamente arabi. Gente che razziava tutto, anche le donne. Anche i bambini. Anche il futuro. Soprattutto il futuro. La storia dei liguri è fatta di distese marine da solcare e montagne come barriere per salvarsi quando le cose buttano male. E se vi pare che abbiano occhi solo per il mare, osservate bene: vedrete come la schiena è adagiata verso il monte, le spalle al sicuro, lo sguardo, solamente questo, verso l’imprevisto all’orizzonte.