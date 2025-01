Nerdpool.it - Star Wars: Skeleton Crew rivela un sorprendente retroscena su uno dei suoi migliori personaggi

Leggi su Nerdpool.it

Il finale di, intitolato “The Real Good Guys”, getta luce sul passato di Jod Na Nawood, confermando un dettaglio inaspettato sulo. Durante una scena carica di tensione in cui Jod minaccia Wendle, il padre di Wim, il piratadi aver ricevuto un addestramento Jedi durante la sua giovinezza. Nel tentativo di smentire la convinzione di Wim secondo cui “i bravi ragazzi” sarebbero arrivati a salvare At Attin dall’equipaggio dei pirati, Jod racconta di essere stato trovato da una Jedi quando viveva in condizioni disperate. “Lei era disperata e sfinita come me, ma mi disse che avevo del potenziale,” racconta Jod.Purtroppo, la collaborazione di Jod con la Jedi fu di breve durata. L’addestramento era appena iniziato quando furono rintracciati da assalitori sconosciuti.