Spuntano alcune foto di Banksy da giovane mentre lavora con i ragazzi | la rivelazione esclusiva della Bbc

Nuovegrafie inedite pubblicate dalla Bbc mostrano un, il misterioso street artist inglese di cui non è nota l’identità, all’operainsegna a un gruppo di adolescenti come realizzare graffiti e stencil. Gli scatti, risalenti agli anni Novanta, sono stati forniti da Peter de Boer, uno dei responsabili del centro per giovani di Bristol dove, allora non ancora celebre, teneva workshop artistici. Nonostante l’importanza delle immagini, il volto dell’artista è stato intenzionalmente oscurato, su richiesta di De Boer, alimentando così – ancora una volta – il mistero che da sempre circonda l’identità dell’artista. Secondo quanto raccontato da de Boer,accettò di partecipare a queste sessioni per un compenso di 50 sterline a lezione. Le opere distrutte di«Era davvero entusiasta dire con i», ha raccontato de Boer.