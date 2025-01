Sentite Signorini che ha detto Grande Fratello è successo poco prima dell’eliminazione di Helena

Leggi su Caffeinamagazine.it

Con l’uscita di scena diPrestes, ilha perso quella che molti considerano la vera protagonista di questa edizione. L’eliminazione è stata un vero colpo di scena che ha lasciato tutti, dal conduttore Alfonsoalle opinioniste, fino al pubblico in studio, completamente sorpresi. Un’uscita che cambierà inevitabilmente le dinamiche della Casa.Durante la puntata numero 22 del programma,ha dovuto abbandonare la Casa dopo aver perso il televoto finale contro Shaila Gatta, ex velina. Questo televoto era stato istituito d’ufficio la settimana precedente, a causa di comportamenti che erano stati giudicati inadeguati rispetto alle regole del reality. Oltre ae Shaila, sono finiti in nomination anche Luca Calvani, Ilaria Galassi e Tommaso Franchi.Leggi anche: “Ha deciso così”.