Ilfattoquotidiano.it - Pnrr, disastro asili. L’Ufficio di bilancio: “Speso solo il 25% delle risorse, sostanziale ritardo. Rischiamo di mancare l’obiettivo”

ieri uno studio indipendente sull’industria a zero emissioni commissionato dalla Commissione europea, richiamando un’analisi dell’Ocse, ha evidenziato che “i ritardi nell’implementazione delcausano rischi” per la crescita italiana. Abbastanza per innervosire il governo Meloni e costringere l’esecutivo Ue, in cui ora siede l’ex ministro Raffaele Fitto, a precisare che “l’Italia è uno dei Paesi all’avanguardia nell’attuazione del piano ed è anche il primo ad aver fatto richiesta per la sesta e settima tranche“. Ora èparlamentare dia evidenziare i problemi sostanziali di uno dei progetti più corposi, quello per la realizzazione dinido e scuole dell’infanzia. “La spesa sostenuta al 9 dicembre 2024 per la realizzazioneopere appare inrispetto a quanto indicato nel cronoprogramma finanziario”, è la conclusione del focus.