Ospedale al massimo della capienza

L’di Urbino negli ultimi mesi ha vissuto vari cambiamenti nella gestione degli spazi. Fa il punto sulle questioni il direttore generale dell’Ast Alberto Carelli, all’indomani dell’audizione fiume durante la conferenza dei sindaci, svoltasi lunedì mattina a Urbino, in cui era rimasto sul generale riguardo i vari presidi ospedalieri. "Innanzitutto – spiega Carelli – sono stati liberati alcuni spazi del nosocomio lo scorso ottobre in quanto dal primo giorno di quel mese è attivo a Gadana, a cinque chilometri dall’, un nuovo magazzino automatizzato e all’avanguardia per tutti i materiali sanitari. Il magazzino serve ad evitare carenze di prodotti, garantendo adeguate scorte delle forniture ai reparti. Mille metri a disposizione per i dispositivi medici realizzati per fornire farmaci e materiali con ottimizzazione delle giacenze, dei processi e dei costi di approvvigionamento con conseguente maggiore sicurezza dei percorsi e maggiore tempestività nel ricambio.