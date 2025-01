Scuolalink.it - Mobilità Docenti 2025 e passaggio su Sostegno: le ultime novità

Le regole per ladeirelative alsi apprestano a subire cambiamenti significativi. Tra lepiù attese spicca la possibilità di effettuare ilsu posti dida un grado scolastico all’altro senza abilitazione specifica. Questo nuovo assetto, ancora in fase di ratifica, sarà incluso nel contratto sullae mira a semplificare i trasferimenti e a valorizzare le competenze già acquisite daisusenza abilitazione: cosa cambia? La modifica più importante riguarda ispecializzati sul. Secondo le nuove regole, sarà possibile richiedere laprofessionale verso un grado di istruzione diverso anche senza possedere l’abilitazione specifica per quel grado. Tuttavia, per accedere a questa opportunità, sarà necessario superare il periodo di prova, garantendo così una verifica delle competenze professionali.