Ilrestodelcarlino.it - Laurearsi a Fano, barricate dei rettori: "Vanno tutelate le nostre università"

delledelle Marche frenano sui corsi di laurea magistrale proposti dalla Link University per l’anno accademico 2025-2026 (in Medicina e Chirurgia ae Ascoli Piceno, in Odontoiatria e Protesi dentaria a Macerata), chiedono alla Regione di "salvaguardare il futuro del sistema universitario regionale" e sollecitano un incontro con il presidente Francesco Acquaroli e con l’assessore regionale Chiara Biondi. "Il sistema universitario pubblico delle Marche – sottolineano i– è un’eccellenza accademica e un pilastro essenziale per il futuro economico, sociale e culturale del territorio. È necessario che ogni iniziativa avvenga con trasparenza e attraverso un dialogo costruttivo con lepubbliche". E ancora i: "Riteniamo fondamentale che la Regione Marche continui a sostenere i quattro atenei locali e a consolidare il loro ruolo strategico e che il coinvolgimento di altri enti e soggetti nel sistema formativo avvenga solo attraverso specifici accordi di collaborazione".