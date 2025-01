Panorama.it - Isee 2025: esclusi i Titoli di Stato fino a 50mila euro. Cosa cambia per le famiglie?

l’nel. Escono dal calcolo idia massimo. E per moltequesto vuol dire: più accesso ad alcuni bonus e contributi più alti, a partire dall’importo dell’assegno unico. La presidente del Consiglio ha firmato il decreto (Dpcm) che esclude dal conteggio il valore didicome BoT, CTz, BTp, CcT, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale.L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente è determinante per l’accesso a numerose prestazioni sociali agevolate e contributi economici e stabilisce inoltre anche l’entità della somma che si riceve.succede con l’one deidi? L’si ridurrà sensibilmente per molteche potranno così accedere a una serie di bonus e prestazioni sociali, dalle quali si era magari escluse.