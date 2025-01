Lanazione.it - “Io, a tu per tu coi ladri entrati in casa buttando giù la porta d’ingresso”. Terrore per una ragazza fiorentina

Firenze, 15 gennaio 2025 - “Sono ancora sotto choc. Trovarmi all’improvviso due sconosciuti in, due delinquentiprendendo a spallate la, è stata un’esperienza terribile, che non dimenticherò mai. Non ho dormito questa notte e non mi sento più al sicuro. Il primo pensiero è stato: devo andarmene da qui”. Il raid alla lavanderia. “armati di martello. Ho visto tutto in diretta” La giovane, che vive in zona Beccaria, ripercorre con orrore l’incubo vissuto ieri nel tardo pomeriggio. Erano le 18,30 ed era in, in cucina, insieme al suo cane. All’improvviso, un botto. “E’ stata una frazione di secondo - ripercorre quegli attimi la signora -. Dopo aver sentito un colpo fortissimo allail cane ha iniziato subito ad abbaiare e io sono corsa a vedere quello che era successo.