Investito da un’auto che poi scappa | minuti di terrore ed angoscia per la sorte di un bambino di soli 6 anni I soccorsi il trasferimenti in ospedale quindi in elicottero al Bambin Gesù di Roma L’episodio ieri pomeriggio a Cervaro

Momenti di paura e sgomento nel centro storico di, dove undi seiè stato travolto dapirata che si è data alla fuga senza prestare soccorso. L’incidente si è verificato poco dopo le 17:00 in corso della Repubblica, lasciando il piccolo a terra ferito e sotto shock.I Primie il Trasporto inAd accorrere immediatamente in aiuto delsono stati alcuni passanti, che hanno allertato i. Sul posto è intervenuto il personale sanitario dell’Ares 118, che ha prestato le prime cure al piccolo, successivamente trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’Santa Scolastica di Cassino. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento di unper il trasporto aldi, dove ilè stato ricoverato in via precauzionale.