Inter il presidente è a San Siro | ci siamo per il nuovo colpo | CM IT

Il club campione d’Italia si appresta a chiudere un’operazione di mercato in questa sessione di gennaioL’si avvicina a grandi passi verso l’accordo per il baby Tomas Perez, come anticipato ieri dalla nostra redazione.Beppe Marotta (LaPresse) – Calciomercato.itContatti positivi nelle ultime ore con il Newell’s Old Boys, proprietario del cartellino del centrocampista classe 2005, con l’che a stretto giro di posta conta di chiudere l’operazione. Come raccolto da Calciomercato.it, ildel ‘Rojinegro’ Ignacio Astore è presente questa a Sanper seguire il match dei nerazzurri contro il Bologna insieme al resto delle delegazione argentina, mentre tra domani e venerdì è in programma unvertice per definire il trasferimento di Perez.Calciomercato, in chiusura ilTomas PerezIl Newell’s Old Boys incasserà un assegno tra i 6 e i 7 milioni di euro, oltre a una percentuale (20-25%) sulla futura rivendita del giocatore.