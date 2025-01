Ilgiorno.it - Il pronto soccorso non chiude. Potenziati i servizi di urgenza: "Servono alloggi per i sanitari"

Si apre con una buona notizia il 2025 per l’ospedale di Menaggio: ilnon verrà smantellato. A garantirlo l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso nel corso di una riunione chiesta dai rappresentanti del territorio che da tempo aspettavano garanzie sull’Erba-Renaldi. Di fronte ai consiglieri regionali Gigliola Spelzini, Anna Dotti, Marisa Cesana, Angelo Orsenigo e Sergio Gaddi l’assessore Bertolaso ha spiegato che il futuro dell’ospedale andrà in due direzioni: la cura dei malati cronici sul territorio e ilo di emergenza-. Hanno partecipato anche il direttore generale Welfare Mario Melazzini e il dirigente di Asst Lariana Luca Stucchi. Dal numero uno anche la richiesta al territorio di attivarsi per trovare posti letto a favore del personaleo, l’unica maniera per rendere più attrattivo lavorare sul lago, dove trovare casa in affitto è difficile, oltre che molto costoso, per via del turismo.