Il contrattacco di Renzi | le interrogazioni di Italia Viva sui regali ricevuti da Giorgia Meloni e sulla villa

Leggi su Open.online

Non ha aspettato troppo tempo, Matteoper servire il suo(ovviamente politico) alla norma cosiddetta anti, che impedisce ai parlamentari di ricevere incarichi all’estero e che la premierha rivendicato come una buona idea. Francesco Bonifazi diha infatti depositato oggi dueparlamentari rivolte alla presidenza del Consiglio dei Ministri sui «dalla premier in questi anni e sull’abitazione recentemente acquistata da». Come si legge in una nota stampa diffusa da, «nella prima interrogazione Bonifazi chiede di verificare l’elenco deisuperiori a 300 eurodalla premier negli ultimi due anni e mezzo e di avere accesso agli atti per capire se la premier abbia restituito la differenza deisuperiori a 300 euro che ha tenuto nella sua disponibilità.