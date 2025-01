Tvplay.it - Ibra anticipa tutti, il Milan prende la stellina della Serie A!

Leggi su Tvplay.it

In casala dirigenza valuta alcuni profili per rinforzare la rosa. Uno di questi ha ben figurato nelle ultime gare di campionato. Importante vittoria delnel recupero di campionato contro il Como, non la prestazione più brillante ma il club rossonero ha portato a casa quello che serviva, ovvero i 3 punti. Ilquest’anno ha perso troppe occasioni in campionato e la squadra non poteva fallire nuovamente, il 2 a 1 in rimonta è una chance importante in chiave classifica., illaA! (Lapresse) TvPlayNel weekend ci sarà Juventus, un match tra due grandi in difficoltà e remake pochi giorni doposemifinale di supercoppa italiana. In quell’occasione il club rossonero ha ribaltato le cose e ha dato una svolta che ha portato la prima vittoria stagionale, un trionfo importante per gli uomini di Conceicao.