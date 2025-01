Ilfattoquotidiano.it - Germania in recessione per il secondo anno di fila. Non accadeva dal 1950. Nel 2025 attesa una mini ripresa

di blandaper la, la prima economia europea. Nondal. Come preannunciato il Prodotto interno lordo è sceso del 2024 dello 0,2%, dopo un 2023 che aveva segnato una contrazione dello 0,3%. Il dato diffuso dall’Istituto di statistica è in linea cone le attese del governo.Le prospettive per ilnon sono esaltanti. La Bundesbank, la banca centrale tedesca, si attende una crescita dello 0,2%.l’istituto di ricerca economica Ifo, “L’economia tedesca difficilmente si libererà dalla stagnazione quest’” in assenza di riforme economiche. L’istituto stima un incremento del Pil dello 0,4%. Come spiega Timo Wollmershäuser, responsabile della stima, “Lasta attraversando la più lunga fase di stagnazione post-guerra e sta considerevolmente perdendo posizioni nei ranking internazionali“.