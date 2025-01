Sport.quotidiano.net - Futsal. La rivoluzione neroverde. Ecco il pivot Galletta

Vera e propriaquella portata a termine dalSassuolo nel mercato di riparazione con 5 innesti che hanno già tutti debuttato nella sfida persa sabato a Cesenatico col Gatteo terzo della classe in C1. Al fianco dei già annunciati Schiavoni, Di Carlo (arrivati dalla Pro Patria), Pureza (rientrato da Casalgrande) e Santoriello (ex Olimpia Regium), è stato inserito in rosa anche Giuseppe(foto),classe ’89 che porta grande esperienza ai neroverdi, fermi all’ultimo posto con appena 4 punti, a -8 dalla salvezza diretta.vanta una carriera passata tra Serie C1 e Serie C2 con Real Casalgrandese, Eagles Sassuolo, Sporting Viano, Sporting Chiozza, Cus Modena e ancheSassuolo nella passata stagione. Quest’estate la sua strada si è separata dai colori neroverdi per provare l’esperienza della Serie B che aveva fatto da 20enne, tornando a Casalgrande ma per motivi famigliari e di lavoro ha deciso di fare un passo indietro.