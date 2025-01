Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Ballotta: «Frattesi? Bisogna dimostrare per essere titolare. Ricci da Inter!»

Marco, storico portiere capace di giocare in Serie A fino a 41 anni e 203 giorni, ha parlato insu-News.it. La finale di Supercoppa Italiana persa contro il Milan, la reazione nerazzurra contro il Venezia, il ruolo di Asllani e il futuro disono stati alcuni dei temi trattati., l’ha subìto una sconfitta ‘particolare’, in finale di Supercoppa Italiana, contro il Milan. Lei ritiene che si sia trattata di un’eccezione negativa, per i nerazzurri?Penso che non sia mai capitato che l’, in vantaggio 2-0, si sia fatta recuperare così. Si è trattato di una partita strana, l’poteva chiuderla, ma ciò non è accaduto. Io penso che possa capitare un match del genere nell’arco dell’anno, a mio avviso non ci sono allarmismi particolari. Non deve capitare, ma succede, anche perché i giocatori non sono dei robot e ci può stare un qualche errore, anche generale.