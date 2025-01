E brava Amanda Sorpresa al Grande Fratello | è andata oltre le aspettative

Leggi su Caffeinamagazine.it

Si preannuncia una nuova puntata bomba del. Lunedì scorso Alfonso Signorini ha dato appuntamento al pubblico per una nuova diretta, in programma giovedì 16 gennaio. Sarà la prima senza Helena Prestes tra i concorrenti. La fotomodella, data tra le possibili vincitrici del reality, ha dovuto abbandonare il gioco dopo aver perso al televoto eliminatorio il duello con la sua acerrima rivale, la ballerina Shaila Gatta. Ma le sorprese per i fan del reality show di Canale 5 non sono finite qui.Il pubblico è stato chiamato a un nuovo televoto. Stavolta, tramite Sms, l’app di Mediaset o il sito del, i telespettatori potranno eleggere i due nuovi immuni tra i quattro concorrenti in nomination:Lecciso, Lorenzo Spolverato, Bernardo Cherubini e Maxime Mbandà.