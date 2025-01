Ilgiorno.it - Dopo due giorni è ricomparso Mio, il segugio dachsbracke sparito in una grotta a Barni

, 15 gennaio 2025 – Per lui si era mobilitata anche una guida speleologica dei vigili del fuoco, che duefa si era infilata in una, del tutto sconosciuta, per cercare Mio, il canedi razzadi dieci anni, che si era perso nella zona tra la vetta del Monte Torretta e la Valle Cassina, a Sormano. Ore di ricerche durate tutto il pomeriggio e sospese solo la sera, senza esito, ma con al speranza che ilpotesse aver trovato una via d'uscita dal tunnel non percorribile dalle persone. Poche ore fa il cane è stato ritrovato, trae Magreglio, in buone condizioni di salute, e solo un po' infangato. La notizia ha scatenato grande soddisfazione da parte dei soccorritori e del padrone, per un lieto fine che non era scontato: il cane erain una zona piena di insidie naturali, in cui sono presenti diversi animali tra cui i lupi.