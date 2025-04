Ex ospedale psichiatrico una nuova vita

ospedale psichiatrico di Sondrio e in molti anche a Castel Masegra, giovedì pomeriggio, per il primo di una serie di momenti di condivisione pubblica del progetto Monte Salute, progetto del Comune di Sondrio ma di valenza provinciale che si svilupperà mediante "opere materiali e immateriali" proprio in parte dei fabbricati e nel verde di quello che un tempo era il "manicomio". "Un'area in disuso da decenni, una ferita che, al pari dell'area ex Enel, il Comune andrà a sanare", ha puntualizzato il sindaco Marco Scaramellini. Sul "come" hanno preso la parola anche i partners coinvolti, con il Comune ente attuatore, in questa Strategia di sviluppo urbano sostenibile "premiata" dall'Europa – grazie alla Regione – con 20 milioni di fondi strutturali e destinata a ridare vita e pregio a una delle aree più belle della città.

