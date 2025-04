Papa Francesco sarà sepolto vicino al sarzanese Favoriti

Ilsecoloxix.it - Papa Francesco sarà sepolto vicino al sarzanese Favoriti Leggi su Ilsecoloxix.it La chiesa è la basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Nato nel 1624 in Val di Magra, fu un illustre funzionario della corte pontificia

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family. 🔗ilfattoquotidiano.it

Il corpo di Papa Francesco sarà trasferito nella Cappella di Santa Marta. Alle 19 la messa a Roma in suo ricordo - Cosa succede ora in Vaticano dopo la morte di Papa Francesco? Secondo quanto prevede l’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, il corpo del Pontefice verrà portato nella Cappella di Santa Marta, dove avverrà la constatazione del decesso. Sempre seguendo le indicazioni previste dall’Ordo, questo trasferimento dovrebbe avvenire nella serata di oggi, lunedì 21 aprile. San Pietro si riempie di fedeli Nel frattempo, sono numerosi i fedeli che hanno riempito piazza San Pietro. 🔗open.online

Papa Francesco, dove sarà portato il corpo del pontefice. E cosa succede dopo - Il mondo si è svegliato oggi con una notizia che segna profondamente la storia della Chiesa cattolica e dell’intero panorama internazionale: Papa Francesco è morto all’alba, all’età di 88 anni. L’annuncio è stato dato ufficialmente dal Vaticano attraverso le parole del Cardinale Kevin Farrell, che ha comunicato: “Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma è tornato alla casa del Padre”. Un messaggio semplice ma carico di dolore, che ha rapidamente fatto il giro del mondo, suscitando un’ondata di commozione tra i fedeli e le istituzioni. 🔗caffeinamagazine.it

