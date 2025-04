L Occidente aiuti gli iraniani a rovesciare gli ayatollah

Ilgiornale.it - "L'Occidente aiuti gli iraniani a rovesciare gli ayatollah" Leggi su Ilgiornale.it Il principe ereditario Reza Pahlavi nasce a Teheran nel 1960, figlio dello Shahnshah Mohammed Reza Pahlavi e della Shahbanou Farah (nata Diba)

Su altri siti se ne discute

"Commossa dalla targa per Almerigo. Il premio Grilz aiuti i giovani reporter" - L'assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso: "Usciremo da palazzo e porteremo il suo modo di fare giornalismo nelle nostre città" 🔗ilgiornale.it

Che Dio Ci Aiuti 8, Sesta Puntata: Azzurra Scopre La Verità Su Dario! - Che Dio ci aiuti 8, sesta puntata: Azzurra scopre chi è Dario, l’uomo misterioso che Serena incontrava. La verità è peggiore del previsto e Azzurra non sa come gestirla! Che Dio ci aiuti 8 prosegue e, nel corso del sesto appuntamento, al centro dell’attenzione ci sarà l’identità del misterioso Dario, l’uomo che Serena stava frequentando. Azzurra scoprirà tutta la verità su di lui e per lei questa novità sarà a dir poco sbalorditiva. 🔗uominiedonnenews.it

Sentenza su aiuti esteri bloccati: giudice ordina pagamento di 2 miliardi di dollari - Nuova sentenza sul blocco degli aiuti all'estero bloccati da Donald Trump. Un giudice federale ha ordinato all'amministrazione di pagare quasi 2 miliardi di dollari congeltari ma ha stabilito che il dipartimento di Stato ha la facoltà di decidere come distribuirlo. Lo riporta Abc news. Il giudice distrettuale Amir Ali ha ordinato al governo di pagare tutti gli aiuti all'estero approvati prima del 13 febbraio ma ha consentito al presidente di determinare come il denaro possa essere speso "in conformità con la legge". 🔗quotidiano.net

La penetrazione iraniana in Sudan; Russia-Iran: Putin e Pezeshkian hanno firmato il trattato di partenariato strategico - Mosca: Attacco di droni ucraini, sito industriale Lyudinovo in fiamme; Mosca: armi e missili Iskander all’Iran; Guerra, ultime notizie. Blinken a Israele, impedire azioni come quelle di Ben Gvir. Media russi, Hamas afferma che non andrà ai negoziati. 🔗Cosa riportano altre fonti

"L'Occidente aiuti gli iraniani a rovesciare gli ayatollah" - Il principe ereditario Reza Pahlavi nasce a Teheran nel 1960, figlio dello Shahnshah Mohammed Reza Pahlavi e della Shahbanou Farah (nata Diba) ... 🔗msn.com

I MULLAH IRANIANI NON POTRANNO MAI CAMBIARE, NON POTRANNO MAI ESSERE “AMICI” - Da più di quarant’anni molti politici occidentali coltivano la speranza che i negoziati con il regime islamista iraniano potrebbero portare a un cambiamento nel suo comportamento e del suo ... 🔗opinione.it

L’Occidente parla di libertà mentre prepara la guerra: ora è il turno dell’Iran - Negli ultimi due anni, l’Occidente ha cercato di mostrare solidarietà alle donne iraniane che guidano le proteste “Donna, Vita, Libertà”. Dalle campagne social ai gesti simbolici — come il taglio di u ... 🔗informazione.it