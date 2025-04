L’addio a Papa Francesco il funerale che resterà nella storia

Papa Francesco consegnandolo alla storia.Alle ore 10.00, il cardinale Giovanni Battista Re presiederà la liturgia funebre che inaugurerà il primo giorno dei Novendiali, le nove giornate tradizionali di suffragio per il Pontefice defunto. Nel 2023 fu lui a celebrare l’Eucaristia dei funerali di Papa Benedetto XVI presieduti da Papa Francesco. Egli ricopre il ruolo di “Decano”, che affianca il Santo Padre con i suoi consigli come microfono dei Cardinali del mondo. Sarà un commiato profondamente diverso rispetto al passato, espressione di quella volontà di sobrietà evangelica che ha caratterizzato l’intero pontificato di Jorge Mario Bergoglio. Come stabilito nella nuova edizione dell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, approvata il 29 aprile 2024, “le esequie del Romano Pontefice sono quelle di un pastore e discepolo di Cristo, non di un potente di questo mondo”. It.insideover.com - L’addio a Papa Francesco: il funerale che resterà nella storia Leggi su It.insideover.com Un evento potente, ancestrale e progressista nello stesso momento. Tra poco Roma e il Mondo daranno il loro addio aconsegnandolo alla.Alle ore 10.00, il cardinale Giovanni Battista Re presiederà la liturgia funebre che inaugurerà il primo giorno dei Novendiali, le nove giornate tradizionali di suffragio per il Pontefice defunto. Nel 2023 fu lui a celebrare l’Eucaristia dei funerali diBenedetto XVI presieduti da. Egli ricopre il ruolo di “Decano”, che affianca il Santo Padre con i suoi consigli come microfono dei Cardinali del mondo. Sarà un commiato profondamente diverso rispetto al passato, espressione di quella volontà di sobrietà evangelica che ha caratterizzato l’intero pontificato di Jorge Mario Bergoglio. Come stabilitonuova edizione dell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, approvata il 29 aprile 2024, “le esequie del Romano Pontefice sono quelle di un pastore e discepolo di Cristo, non di un potente di questo mondo”.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Addio Papa Francesco, il calcio si ferma: rinviate tutte le partite. I messaggi dei club - La Lega Serie A ha ufficializzato il rinvio delle partite in programma dopo la morte di Papa Francesco: tutti i messaggi di cordoglio La morte di Papa Francesco sconvolge il mondo. Tutto, senza esclusione di nessun ambito. Compreso il calcio, ovviamente, che nel giorno di Pasquetta si ferma e rinvia tutte le partite in programma in queste ore, tra qui ben quattro partite di Serie A. Come già accaduto in passato alla scomparsa di Papa Giovanni Paolo II, anche stavolta il calcio si ferma e a confermarlo è stata la stessa Lega Serie A con un comunicato ufficiale. 🔗calciomercato.it

Addio Papa Francesco: lascia segnali di umanità, pensieri eterni, esempi di solidarietà - Papa Francesco è morto. E il giorno in cui accade – un giorno santo, carico di mistero e significato – non sembra una coincidenza. Se ne va in punta di piedi, con la discrezione dei grandi, lasciando dietro di sé una scia profonda di gesti, parole e umanità che resteranno nella storia della Chiesa e […] 🔗lifeandnews.it

Addio a Papa Francesco, il vescovo Melillo: “Portiamo avanti il suo sogno di una Chiesa in uscita” - L’Irpinia si stringe nel silenzio sacro della preghiera. Come a Roma, così anche qui, nella basilica cattedrale di Ariano Irpino, gremita di fedeli, si è celebrata la messa di suffragio per papa Francesco. Una folla composta, venuta soprattutto dalla gente comune, ha riempito ogni angolo del... 🔗avellinotoday.it

Roma prepara l'addio a Papa Francesco: attese oltre 180 delegazioni; L’addio a Papa Francesco: il funerale che resterà nella storia; L’addio a Papa Francesco: i funerali tra spiritualità e protocolli; In 200mila per l'addio a Papa Francesco: 170 capi di Stato e re da tutto il mondo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Funerali di Papa Francesco, è arrivato il giorno dell’addio: la diretta da Roma - Vaticano: “Saranno le esequie di un pastore e non di un sovrano”. A San Pietro i varchi hanno aperto alle 5.30. Sovrani, capi di Stato e di Governo di tutto il mondo omeggeranno il Pontefice: il più a ... 🔗quotidiano.net

Addio Papa Francesco, i funerali a San Pietro - Trump da ieri sera è a Roma Il presidente Usa Donald Trump è arrivato a Roma per partecipare questa mattina, in piazza San Pietro, ai funerali di Papa Francesco. L'Air Force One è atterrato alle 22.55 ... 🔗msn.com

“Addio Francesco”, lo speciale di Sky TG24 per seguire i funerali in diretta tv - Sky TG24 seguirà le esequie di Bergoglio con uno speciale programmazione, in onda a partire dalle 6.00 di domani, 26 aprile, canale 100 e 500 di Sky e in chiaro sul canale 50 del DTT. Collegamenti, os ... 🔗tg24.sky.it