Crimea resterà con la russia, e Zelensky lo capisce». Donald Trump ha espresso chiaramente la sua posizione in un’intervista al Time prima che il suo inviato speciale Steve Witkoff tornasse al Cremlino per incontrare Vladimir Putin e con lui fare il punto sui negoziati. Un colloquio «costruttivo e molto utile» durato tre ore, durante le quali si è parlato della possibilità di avviare trattative. Feedpress.me - Trump: "La Crimea resta ai russi". Ma Zelensky resiste: "Appartiene a noi" Leggi su Feedpress.me «Laresterà con laa, elo capisce». Donaldha espresso chiaramente la sua posizione in un’intervista al Time prima che il suo inviato speciale Steve Witkoff tornasse al Cremlino per incontrare Vladimir Putin e con lui fare il punto sui negoziati. Un colloquio «costruttivo e molto utile» durato tre ore, durante le quali si è parlato della possibilità di avviare trattative.

