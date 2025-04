Conferenza stampa del Real Madrid Annulla e formazione tra le voci usciranno dalla finale della Copa del Rey contro il Barcellona

Real Madrid ha Annullato la loro Conferenza stampa ufficiale e la sessione di formazione in vista della finale della Copa del Rey di domani contro il Barcellona dopo che la loro richiesta di cambiare l’arbitro è stata rifiutata dalla FA spagnola.La riga è iniziata quando Madrid ha pubblicato un video sul loro canale televisivo interno evidenziando gli errori commessi dal funzionario di domani, Ricardo de Burgos Bengoetxea.De Burgos ha parlato i media oggi e si è rotto in lacrime dopo aver ammesso che le critiche pubbliche avevano influenzato la sua famiglia.Ha detto: “Quando un bambino arriva a scuola e i suoi compagni gli dicono che suo padre è un ladro, ti fa star male.“Quello che faccio è cercare di educare mio figlio a dirgli che suo padre è un uomo onesto, che commette errori come qualsiasi altro sportivo. Leggi su Justcalcio.com 2025-04-25 19:54:00 Il web non parla d’altro:Ilhato la loroufficiale e la sessione diin vistadel Rey di domaniildopo che la loro richiesta di cambiare l’arbitro è stata rifiutataFA spagnola.La riga è iniziata quandoha pubblicato un video sul loro canale televisivo interno evidenziando gli errori commessi dal funzionario di domani, Ricardo de Burgos Bengoetxea.De Burgos ha parlato i media oggi e si è rotto in lacrime dopo aver ammesso che le critiche pubbliche avevano influenzato la sua famiglia.Ha detto: “Quando un bambino arriva a scuola e i suoi compagni gli dicono che suo padre è un ladro, ti fa star male.“Quello che faccio è cercare di educare mio figlio a dirgli che suo padre è un uomo onesto, che commette errori come qualsiasi altro sportivo.

