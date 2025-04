Si è suicidata Virginia Giuffre accusatrice di Epstein e del principe Andrea

suicidata Virginia Giuffre, che aveva accusato di abusi sessuali Jeffrey Epstein e il principe Andrea . Lo rende noto la famiglia della donna. La 41enne americana si è tolta la vita nella sua casa in Australia. «Si è suicidata nella sua fattoria dopo essere stata vittima per tutta la vita di abusi e traffico sessuali», hanno dichiarato i parenti. La Giuffre aveva accusato il defunto miliardario. Feedpress.me - Si è suicidata Virginia Giuffre, accusatrice di Epstein e del principe Andrea Leggi su Feedpress.me Si è, che aveva accusato di abusi sessuali Jeffreye il. Lo rende noto la famiglia della donna. La 41enne americana si è tolta la vita nella sua casa in Australia. «Si ènella sua fattoria dopo essere stata vittima per tutta la vita di abusi e traffico sessuali», hanno dichiarato i parenti. Laaveva accusato il defunto miliardario.

