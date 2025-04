Scarica rifiuti multa e obbligo di bonifica

multa da 2.500 euro e costretto il responsabile a bonificare l’area a sue spese con l’intervento di una ditta specializzata. "L’episodio mette in evidenza la necessità di una maggiore sensibilizzazione sulle normative a tutela del verde e sul rispetto delle aree protette – dice Antonio Guzzi, assessore all’Ambiente –. In Giunta abbiamo approvato misure più severe per contrastare comportamenti come questo, inclusa l’installazione di telecamere di sorveglianza e foto trappole nelle zone più critiche e la loro mappatura". Ilgiorno.it - Scarica rifiuti: multa e obbligo di bonifica Leggi su Ilgiorno.it Il Comune aveva promesso "impegno senza sosta" per ripulire Trezzo dalle discariche abusive, ha ingaggiato i Rangers d’Italia per mantenerlo e ora il corpo, in sinergia con la polizia locale, ha pizzicato il primo furbetto, un brianzolo che aveva abbandonato 20 sacchi di spazzatura (nella foto) alle porte dell’Oasi Wwf Le Foppe, a due passi dalla Sp 2, vicino all’ingresso della riserva. Gli agenti hanno staccato unada 2.500 euro e costretto il responsabile are l’area a sue spese con l’intervento di una ditta specializzata. "L’episodio mette in evidenza la necessità di una maggiore sensibilizzazione sulle normative a tutela del verde e sul rispetto delle aree protette – dice Antonio Guzzi, assessore all’Ambiente –. In Giunta abbiamo approvato misure più severe per contrastare comportamenti come questo, inclusa l’installazione di telecamere di sorveglianza e foto trappole nelle zone più critiche e la loro mappatura".

