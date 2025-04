Beppe Savoldi I ragazzi di Italiano sanno emozionarci La partita è aperta

partita l’avremmo persa".Beppe Savoldi ricorda come se fosse ieri quel 23 maggio 1974 in cui sul prato romano dell’Olimpico il Bologna di Pesaola alzò al cielo la sua ultima Coppa Italia: un 5-4 ai rigori su cui Beppegol mise la firma dell’1-1 al novantesimo e il suggello del penalty trasformato dopo i supplementari.Savoldi, il 14 maggio all’Olimpico al posto del Palermo ci sarà il Milan."Potenzialmente uno squadrone, ma il Bologna in campionato lo ha appena battuto. E poi una finale ha regole tutte sue: l’aspetto psicologico conta almeno quanto quello tecnico". Ilrestodelcarlino.it - Beppe Savoldi: "I ragazzi di Italiano sanno emozionarci. La partita è aperta" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Chi l’ha detto che partire da sfavoriti ti porti a perdere una finale? Noi con il Palermo quel giorno avevamo i favori del pronostico, ma sbagliammo l’approccio e senza quel rigore un po’ così trasformato da me al novantesimo lal’avremmo persa".ricorda come se fosse ieri quel 23 maggio 1974 in cui sul prato romano dell’Olimpico il Bologna di Pesaola alzò al cielo la sua ultima Coppa Italia: un 5-4 ai rigori su cuigol mise la firma dell’1-1 al novantesimo e il suggello del penalty trasformato dopo i supplementari., il 14 maggio all’Olimpico al posto del Palermo ci sarà il Milan."Potenzialmente uno squadrone, ma il Bologna in campionato lo ha appena battuto. E poi una finale ha regole tutte sue: l’aspetto psicologico conta almeno quanto quello tecnico".

