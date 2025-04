Meteo le previsioni in Campania per sabato 26 aprile 2025

previsioni Meteo in Campania per oggi, sabato 26 aprile 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2414m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta Meteo presente.Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 0.3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2395m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.

