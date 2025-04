Mezzogiorno l’ora x Si chiudono le liste E spunta Miserocchi possibile settimo nome

possibile settimo candidato sindaco è la maggiore novità della giornata di presentazione delle liste elettorali in vista delle amministrative previste il 25 e il 26 maggio: l’ufficialità della presenza di un candidato in più arriverà solo oggi. Nel frattempo c’è già il suo nome, e cioè quello di Maurizio Miserocchi, classe 1952, ex dipendente comunale e alcuni anni fa candidato per il Psi. La lista, che ancora non svela il suo nome, ma si vocifera debba chiamarsi ‘Ravenna al centro’, nasce "nell’ambito delle realtà natatorie della città – spiega Miserocchi – insoddisfatte per la gestione che il Comune ha scelto per la piscina Gambi".Al di là del clima di sorpresa per il possibile spuntare di un settimo candidato, l’atmosfera a poche ore dalla scadenza della presentazione degli elenchi è di nuovo quella di un tutti contro uno. Ilrestodelcarlino.it - Mezzogiorno l’ora x. Si chiudono le liste. E spunta Miserocchi, possibile settimo nome Leggi su Ilrestodelcarlino.it Uncandidato sindaco è la maggiore novità della giornata di presentazione delleelettorali in vista delle amministrative previste il 25 e il 26 maggio: l’ufficialità della presenza di un candidato in più arriverà solo oggi. Nel frattempo c’è già il suo, e cioè quello di Maurizio, classe 1952, ex dipendente comunale e alcuni anni fa candidato per il Psi. La lista, che ancora non svela il suo, ma si vocifera debba chiamarsi ‘Ravenna al centro’, nasce "nell’ambito delle realtà natatorie della città – spiega– insoddisfatte per la gestione che il Comune ha scelto per la piscina Gambi".Al di là del clima di sorpresa per ilre di uncandidato, l’atmosfera a poche ore dalla scadenza della presentazione degli elenchi è di nuovo quella di un tutti contro uno.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Mondiale per Club in tv: ecco dove e a che ora saranno trasmesse le partite - Per gli appassionati di calcio si avvicina un’altra estate entusiasmante. Infatti, manca sempre meno all’inizio del prossimo Mondiale per Club, competizione che si terrà negli Stati Uniti d’America dal 14 giugno al 13 luglio e che vedrà protagoniste anche due squadre italiane: l’Inter e la Juventus. Per i nerazzurri, il prestigioso torneo rappresenta un vero e proprio obiettivo come dichiarato più volte da Inzaghi. 🔗ilnapolista.it

L’ora legale, un mini jet lag che influenza la nostra vita - MILANO (ITALPRESS) – La cronobiologia è la scienza che studia i ritmi biologici e i processi temporali negli organismi viventi. Un concetto cardine di questa disciplina è che i ritmi circadiani, cioè i cicli biologici che si ripetono ogni 24 ore regolati da un orologio interno, influenzino le funzioni fisiologiche e patologiche. Nell’uomo è stato rilevato che le variazioni temporali sono legate a una maggiore frequenza di malattie acute, quali ad esempio quelle cardiovascolari. 🔗unlimitednews.it

Terzo mandato, De Luca ironico: “Ora spazio a politica di alto valore”. Manfredi: “Decisione Consulta va rispettata” - De Luca dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale che ha bocciato il terzo mandato: "Noi pensiamo a lavorare". E pubblica l'elenco dei cantieri da aprire.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Mezzogiorno l’ora x. Si chiudono le liste. E spunta Miserocchi, possibile settimo nome. 🔗Su questo argomento da altre fonti