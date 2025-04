Via alla rotatoria fra Seregno e Meda Provvisoria per 20 anni ora diventa fissa

rotatoria al confine con Meda. Un’opera Provvisoria, almeno nelle intenzioni, e che tuttavia così è rimasta per più di vent’anni.Anzi col tempo, rispetto agli orribili new jersey posizionati per delimitare le corsie destinate agli automobilisti, la situazione è anche peggiorata perché quella rotonda si è trasformata in luogo di degrado fatto di erbacce e abbandono di rifiuti in un’area, situata all’estrema periferia dei territori di Seregno e di Meda, considerata quasi terra di nessuno malgrado la presenza di alcune attività commerciali e la vicinanza di alcune grandi aziende. "Nelle scorse settimane – conferma Rossi – abbiamo terminato la progettazione di un’opera attesa da oltre vent’anni, che riusciremo a realizzare grazie alla collaborazione fra il nostro Comune e quello di Meda. Ilgiorno.it - Via alla rotatoria fra Seregno e Meda. Provvisoria per 20 anni: ora diventa fissa Leggi su Ilgiorno.it La sorpresa di Pasqua, questa volta, l’ha fatta il sindaco Alberto Rossi (nella foto): la sua giunta ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per il rifacimento dellaal confine con. Un’opera, almeno nelle intenzioni, e che tuttavia così è rimasta per più di vent’.Anzi col tempo, rispetto agli orribili new jersey posizionati per delimitare le corsie destinate agli automobilisti, la situazione è anche peggiorata perché quella rotonda si è trasformata in luogo di degrado fatto di erbacce e abbandono di rifiuti in un’area, situata all’estrema periferia dei territori die di, considerata quasi terra di nessuno malgrado la presenza di alcune attività commerciali e la vicinanza di alcune grandi aziende. "Nelle scorse settimane – conferma Rossi – abbiamo terminato la progettazione di un’opera attesa da oltre vent’, che riusciremo a realizzare graziecollaborazione fra il nostro Comune e quello di

