Infortunio mortale a Rozzano Il mistero dell’imbragatura

Rozzano, in via Togliatti, dopo essere precipitato dal quarto piano. I carabinieri hanno ascoltato fino a tarda sera diversi testimoni, in particolare alcuni condòmini e i colleghi dell’azienda per cui Rossetti lavorava, la Vaiani Home Creations, una storica ditta di Badile.Pare che al momento della tragedia vi fosse sul posto almeno un secondo operaio. Nulla trapela al momento sulle indagini, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro. Su questo fronte stanno operando gli ispettori dell’Ats, che hanno effettuato un sopralluogo accurato nell’appartamento dove si è verificato l’incidente. Rimane da chiarire se Cristiano Rossetti fosse stato dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti e se fossero state attivate le necessarie procedure di sicurezza. Ilgiorno.it - Infortunio mortale a Rozzano. Il mistero dell’imbragatura Leggi su Ilgiorno.it Proseguono le indagini per ricostruire gli ultimi momenti di vita di Christian Rossetti, l’operaio 49enne vittima dell’ennesima morte sul lavoro, deceduto giovedì a, in via Togliatti, dopo essere precipitato dal quarto piano. I carabinieri hanno ascoltato fino a tarda sera diversi testimoni, in particolare alcuni condòmini e i colleghi dell’azienda per cui Rossetti lavorava, la Vaiani Home Creations, una storica ditta di Badile.Pare che al momento della tragedia vi fosse sul posto almeno un secondo operaio. Nulla trapela al momento sulle indagini, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro. Su questo fronte stanno operando gli ispettori dell’Ats, che hanno effettuato un sopralluogo accurato nell’appartamento dove si è verificato l’incidente. Rimane da chiarire se Cristiano Rossetti fosse stato dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti e se fossero state attivate le necessarie procedure di sicurezza.

