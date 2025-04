La cerimonia della Liberazione Impegno per democrazia e pace

Anche a Macerata è stato celebrato l'80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Le autorità si sono trovate al monumento alla resistenza di via Cioci, dove è stata deposta una corona d'alloro, per poi dirigersi in piazza della Libertà, dove il sindaco Sandro Parcaroli, Mauro Radici, Juri Meda e Chiara Bonotti hanno ricordato l'importanza e l'attualità della ricorrenza. È stato osservato un minuto di silenzio per papa Francesc, e il vescovo Nazzareno Marconi ha spiegato che "la resistenza è stata vissuta anche da tanti cristiani, sacerdoti e vescovi. Abbiamo omaggiato con il presidente Acquaroli il feretro del papa, per ringraziarlo dell'attenzione riservata alla nostra regione. Per onorare i morti il miglior modo è continuare a portare i valori con cui questi hanno vissuto. Vale per il papa e per coloro che hanno lottato per darci la libertà".

