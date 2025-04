A che ora sono i Funerali di Papa Francesco l’orario del funerale

A che ora iniziano i Funerali di Papa Francesco, previsti per la giornata di oggi, sabato 26 aprile 2025? Il mondo si prepara a dare l'ultimo saluto a uno dei papi più amati e riformisti della storia, Jorge Mario Bergoglio, per 12 anni alla guida della Barca di Pietro con il nome di Francesco. Tanti i capi di Stato e di governo i leader religiosi e i fedeli di tutto il mondo accorsi da ogni angolo della terra per il funerale del Papa, in programma oggi, 26 aprile, alle ore 10 sul sagrato della Basilica di San Pietro. Per tre giorni la salma di Papa Francesco è stata aperta al pubblico. La liturgia esequiale sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio. Al termine della celebrazione eucaristica avranno luogo l'Ultima commendatio e la Valedictio.

