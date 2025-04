Il revival grazioso ed elegante del ballerina bun

revival che risponde al desiderio di ordine, grazia e cura della propria chioma. Lo chignon – e tutte le tipologie che ne derivano – racconta di essenzialità e semplicità. In particolare, il ballerina bun, lo chignon perfetto e ben tirato delle ballerine, sta guadagnando sempre più spazio. Dietro al suo rigore si nasconde molto di più: un mix di ispirazioni culturali, estetiche e anche generazionali, che lo rendono l’acconciatura perfetta da sperimentare in primavera.Scopriamo di più insieme.Lo chignon: tra balletcore, Anni 90 e voglia di semplicitàÈ innegabile: il balletcore è ovunque. Amica.it - Il revival (grazioso ed elegante) del ballerina bun Leggi su Amica.it Riguardo le tendenze capelli 2025, c’è un’acconciatura che si sta facendo decisamente notare: parliamo dello chignon. Non una novità assoluta, ma più unche risponde al desiderio di ordine, grazia e cura della propria chioma. Lo chignon – e tutte le tipologie che ne derivano – racconta di essenzialità e semplicità. In particolare, ilbun, lo chignon perfetto e ben tirato delle ballerine, sta guadagnando sempre più spazio. Dietro al suo rigore si nasconde molto di più: un mix di ispirazioni culturali, estetiche e anche generazionali, che lo rendono l’acconciatura perfetta da sperimentare in primavera.Scopriamo di più insieme.Lo chignon: tra balletcore, Anni 90 e voglia di semplicitàÈ innegabile: il balletcore è ovunque.

