Pedemontana Bovisio batte cassa A noi solo le briciole della Regione

Regione Lombardia Attilio Fontana, per chiedere 5,3 milioni di euro quali misure compensative della tratta B2 dell'autostrada Pedemontana. L'ha firmata nei giorni scorsi il sindaco Giovanni Sartori, che intende battersi a ogni costo affinché Bovisio Masciago venga considerata al pari degli altri Comuni vicini, soprattutto in previsione del fatto che la viabilità locale risulterà fortemente e definitivamente compromessa."La Regione – spiega il sindaco – ha deciso di stanziare 5,3 milioni quali risorse economiche integrative da suddividere tra i Comuni della tratta. Nel 2009 e poi ancora nel 2017, quando è stata sottoscritta la prima convenzione per definire gli importi da riconoscere ai vari comuni della tratta per la realizzazione di opere compensazione dell'impatto della nuova autostrada, Bovisio Masciago ha ottenuto solo le briciole: questa è l'occasione giusta per riequilibrare il trattamento e per fare sì che la nostra città non sia penalizzata ancora una volta.

