I ’Pro Pal’ sfilano per il centro Malaguti Traffico in tilt

Ilrestodelcarlino.it - I ’Pro Pal’ sfilano per il centro. Malaguti:: "Traffico in tilt" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Un furgone in testa al corteo, fumogeni, striscioni che inneggiano alla Palestina. Ieri si è svolto il corteo organizzato da Cps La Resistenza, Ferrara per la Palestina, Collettivo 25s, Ferrara Transfemm, Out!*Ferrara, Link Ferrara e SessFem Ferrara. "Celebriamo la lotta che le nostre antenate partigiane hanno messo in campo per contrastare il nazifascismo – spiegano gli organizzatori –. Ma oggi, limitarsi a festeggiare non è più sufficiente: se non praticati con costanza, quei valori che hanno animato la Resistenza rischiano di diventare un ideale privo di contatto col contesto che viviamo. Tra le tematiche, ricordiamo la ferrea opposizione alla militarizzazione; il genocidio del popolo Palestinese e i conflitti sanguinosi; l’approvazione del Dl Sicurezza; l’eliminazione degli spazi di aggregazione; gli effetti della crisi climatica; l’anniversario della morte del giovane Federico Aldrovandi, ingiustamente dimenticata".

Pro Pal scatenati, scontri al corteo di Milano: bottiglie contro la polizia - Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine al corteo pro Pal a Milano. Quando i manifestanti sono arrivati all'altezza di piazzale Lagosta, la polizia avrebbe bloccato una ragazza, e da qui sono nati dei tafferugli, a cui si è unito un gruppo di antagonisti, con lanci di bottiglie nei confronti della polizia. Per gli scontri sono state fermate 7 persone. L'episodio dopo alcuni atti vandalici nei confronti di banche e di un supermercato. 🔗iltempo.it

Scontri tra manifestanti e polizia al corteo pro-Pal, la scritta "spara a Giorgia" su una vetrina - Disordini e scontri tra polizia e manifestanti si sono verificati durante la manifestazione in sostegno della Palestina in corso a Milano oggi, sabato 12 aprile 2025. Le tensioni sono iniziate alla fine di via Farini e sono sfociate pochi metri più avanti, dove le forze dell'ordine in tenuta... 🔗europa.today.it

Corteo Pro Pal a Milano, scritta choc ‘Spara a Giorgia’ su filiale banca - (Adnkronos) – La filiale di Banco Bpm di piazzale Lagosta a Milano è stata imbrattata oggi, sabato 12 aprile, con la scritta 'Spara a Giorgia' al passaggio del corteo nazionale pro Palestina. Sul tragitto i manifestanti hanno preso di mira diversi negozi di multinazionali e banche, rompendo le vetrine e imbrattandole con la vernice. Alla […] L'articolo Corteo Pro Pal a Milano, scritta choc ‘Spara a Giorgia’ su filiale banca proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Pro Pal in corteo a Torino, 'Trump e Ue sostengono violenze' - Circa cinquecento persone sono sfilate in corteo oggi a Torino fra Borgo Dora e il centro storico per solidarietà alla Palestina dove, è stato detto, "è in corso un genocidio finanziato e ... 🔗ansa.it

Pro-Pal a Milano, Crosetto: si alimenta odio, clima pericolosissimo - Milano, tensione e scontri al corteo pro Pal. Rotte vetrine dei supermercati e imbrattata la sede Unicredit. La scritta: «Spara a Giorgia» ... 🔗informazione.it

Pro Pal, in 500 per le vie di Torino: "In atto un genocidio, America ed Europa complici" - Malgrado il tempo non certo favorevole, circa cinquecento persone sono sfilate in corteo nel pomeriggio di oggi ... "La nostra mobilitazione - ha spiegato una speaker Pro Pal - è ripresa dopo i nuovi ... 🔗torinoggi.it