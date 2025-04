Mister Movie Verissimo Anticipazioni Manuel Bortuzzo Tamberi e Chiamamifaro Pronti a Emozionare

MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.MisterMovie.it. Scopri in anteprima gli ospiti speciali e le storie toccanti che Silvia Toffanin ci regalerà nella prossima imperdibile puntata di Verissimo! Preparate i fazzoletti! Mistermovie.it - Mister Movie | Verissimo Anticipazioni: Manuel Bortuzzo, Tamberi e Chiamamifaro Pronti a Emozionare! Leggi su Mistermovie.it Articolo Offerto da.it Sutrovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www..it. Scopri in anteprima gli ospiti speciali e le storie toccanti che Silvia Toffanin ci regalerà nella prossima imperdibile puntata di! Preparate i fazzoletti!

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mister Movie | Mara Venier punge Verissimo: La diretta è un’altra cosa! Scoppia la polemica TV - Avete presente quella sensazione di domenica pomeriggio, divano, copertina e TV accesa? E quando parte quel brivido di adrenalina perché sai che sta per succedere qualcosa di inaspettato? Beh, preparatevi, perché l’ultima puntata di Domenica In ci ha regalato proprio questo! Mara Venier Attacca Verissimo? La Bomba Scoppia a Domenica In! (SEO Imbattibile) Durante la trasmissione, la regina della domenica, Mara Venier, non si è fatta attendere e ha lanciato una frecciatina (neanche troppo velata) a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Manuel Bortuzzo a Verissimo: lite social con Costamagna per un’intervista mancata? - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Scoppia la polemica tra Manuel Bortuzzo e Luisella Costamagna: l'intervista a Verissimo scatena una reazione social. Scopriamo cosa è successo! 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Quale sarà la trama del sequel Coco 2? - Il tanto atteso sequel di Coco è ufficialmente in fase di sviluppo presso Pixar Animation Studios. Durante la riunione annuale degli azionisti della Walt Disney Company, il CEO Bob Iger ha confermato che Coco 2 è nelle prime fasi di produzione. Sebbene i dettagli siano ancora pochi, Iger ha espresso grande entusiasmo riguardo alla direzione del progetto, dichiarando che il sequel sarà "pieno di umorismo, emozioni e avventura". 🔗mistermovie.it

I Fantastici 4 in streaming e su Italia 1; La Promessa, le trame della settimana dal 9 al 13 settembre; “Verissimo”, l’infanzia travagliata di Mr. Rain: in “Supereroi” racconta la sua depressione; Mr Wrong. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Verissimo, le storie del 19 aprile: ospiti e anticipazioni - Verissimo, le anticipazioni del 19 aprile Tra i volti protagonisti della puntata di sabato, si conta una delle voci più belle e particolari della musica italiana: Fiorella Mannoia. La cantautrice ... 🔗dilei.it

Verissimo, le anticipazioni di sabato 14 dicembre - Verissimo, tutti gli ospiti di sabato 14 dicembre Secondo le anticipazioni Silvia Toffanin tornerà anche questo fine settimana con un nuovo appuntamento con Verissimo. Questo sabato 14 dicembre ... 🔗msn.com

Verissimo, anticipazioni 12 e 13 aprile: gli ospiti del weekend - Scopriamo chi sarà intervistato a Verissimo sabato 12 e domenica 13 aprile Sabato 12 e domenica 13 aprile, alle ore 16.30, nuovo weekend in compagnia di Verissimo. (Mediaset Infinity) ... 🔗informazione.it